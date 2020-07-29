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  3. 29 Temmuz 2020 14:25

TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı

Bayram tatili için erken yola çıkanlar TEM'de yoğunluğa neden oldu. Otoyolun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde trafik yoğun-akıcı şekilde ilerliyor.

TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı

Bayram tatili için erken yola çıkanlar TEM'de yoğunluğa neden oldu. Otoyolun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde trafik yoğun-akıcı şekilde ilerliyor.

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TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gitmek için erken yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu. 

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TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı

Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkan ve otoyolu kullananlar, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadük ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

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TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı

Düzce-Kaynaşlı gişeleriyle Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan bölgelerde arıza yapan araçların bulundukları yerden kaldırma çalışmaları sırasında yoğunluk zaman zaman artış gösteriyor.

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