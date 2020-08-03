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  3. 03 Ağustos 2020 12:00

TEM'de tatil dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, TEM Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde İstanbul yönünde yoğunluk oluşturuyor.

TEM'de tatil dönüşü yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, İstanbul yönünde akıcı da olsa trafik yoğunluğu oluşturuyor.

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TEM'de tatil dönüşü yoğunluğu

Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren bazı vatandaşların dün sabah saatlerinden itibaren dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nda başlayan akıcı trafik yoğunluğu sürüyor.

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TEM'de tatil dönüşü yoğunluğu

Bölgede gece saatlerinde yoğunluk zaman zaman artarken sabah saatlerinde ulaşım akıcı seyrinde devam ediyor.

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TEM'de tatil dönüşü yoğunluğu

Otoyolun Düzce kesiminde özellikle Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadük üzerinde akıcı trafik gözlenirken ulaşımda aksama yaşanmıyor.

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