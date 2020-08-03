TEM'de tatil dönüşü yoğunluğu
Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, TEM Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde İstanbul yönünde yoğunluk oluşturuyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, İstanbul yönünde akıcı da olsa trafik yoğunluğu oluşturuyor.
Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren bazı vatandaşların dün sabah saatlerinden itibaren dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nda başlayan akıcı trafik yoğunluğu sürüyor.
Bölgede gece saatlerinde yoğunluk zaman zaman artarken sabah saatlerinde ulaşım akıcı seyrinde devam ediyor.