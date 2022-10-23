Tembellik onların doğasında var! Çalışmayı hiç sevmeyen burçlar belli oldu
Bazı insanlar yalnızca ekonomik özgürlükleri için çalışmayı tercih ediyor. Peki en tembel ve en çalışkan burçlar hangileri? İşte o burçlar...
Çalışkan veya işkolik olmak tüm burçların doğasında bulunmuyor. Astrologlar ekonomik özgürlüklerini önemsemeseler hayatlarını dinlenerek ve gezerek geçirmek isteyecek burçları açıkladı. İşte astrolojide tembel olmaları ile nam salmış üç burç...
Terazi
Kararsızlıkları ile bilinen ve bazı işleri erteleme gibi bir huya sahip terazilerin olumsuz yönlerinden biri tembellik olarak değerlendirilebilir. Bu davranışları onların belirli bir disiplin izlemelerini engeller.
Yengeç
Evcimenlikleri ile bilinen yengeç burçları ancak motive oldukları durumlarda çalışmaya eğilimlidirler. Duygusal oluşları içlerinden gelmediği sürece işlerini yapmalarına engel olunca onlar da işlerini erteler dururlar.
Yay
Eğlenceye düşkün yay burçları konu çalışmaya ve sorumluluk almaya gelince ortadan kaybolabilir. Gereksiz buldukları işler nedeniyle iş hayatlarında zorluklarla karşılaşmaları olasıdır.