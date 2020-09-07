TEM'de bariyerlere çarpan motosikletli öldü

"YOLUN ORTASINA UÇTU" Kaza anını anlatan bir sürücü, "Kaza nedeniyle şoktayım. Motosiklet sürücüsü refüje çarptı. Arkadaş yolun ortasına uçtu. Kamyoncu arkadaş seyir halindeydi. Ben de arkasındaydım. Bir anda durdu. Ben de kaza yapmayayım diye frene bastım. Motorcu arkadaş kamyonun altında kalmış" dedi.