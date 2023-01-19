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TEM'de dehşet anları! Boğazını sıkıp, silahını ateşledi

Kocaeli TEM otoyolunda otomobil sürücüsü, tartıştığı TIR şoförünün boğazını sıkarak, tabancayla havaya ateş açtı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

TEM'de dehşet anları! Boğazını sıkıp, silahını ateşledi - Resim: 1

Olay, 16 Ocak günü saat 02.30 sıralarında, TEM yolunun İstanbul yönü Dilovası geçişinde meydana geldi. Antalya'dan Almanya'ya giden meyve yüklü TIR'ın şoförü Onur S. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, 'yol verme' meselesinden tartıştı. Birbirinin önüne geçmeye çalışan ikili, daha sonra araçlarını emniyet şeridinde durdurdu. 

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TEM'de dehşet anları! Boğazını sıkıp, silahını ateşledi - Resim: 2

Elinde tabanca olan otomobil sürücüsü, TIR şoförü S.'nin boğazını sıkıp, tehdit ederek havaya doğru ateş açtı. İkili, bir süre daha tartıştı ardından otomobil sürücüsü, aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

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TEM'de dehşet anları! Boğazını sıkıp, silahını ateşledi - Resim: 3

Daha sonra İstanbul'a giden Onur S., kendisine saldıran sürücüden şikayetçi oldu. Olay anı ise araç kamerasına yansıdı. 

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TEM'de dehşet anları! Boğazını sıkıp, silahını ateşledi - Resim: 4
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