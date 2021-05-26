TEM'de kamyon devrildi: Yol trafiğe kapandı
İstanbul'da TEM Otoyolu Samandıra mevkiinde demir yüklü kamyon devrildi. Otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bir süre sonra ulaşım emniyet şeridinden verilmeye başlandı.
Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği demir yüklü kamyon, otoyolun Samandıra mevkiinde devrildi. Çevreye demirler savruldu.
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Kazada şoför yaralandı. TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Bir süre sonra ulaşım emniyet şeridinden verilmeye başlandı.
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Yaralı şoför hastaneye kaldırılırken, kamyonun çekilmesi ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Bölgede kilometrelerce uzayan araç kuyruğu oluştu.
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