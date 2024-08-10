TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi
TEM Otoyolu Ataşehir sapağında bir kamyonet, önüne çıkan otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucu devrildi. Kaza nedeniyle trafik durma noktası geldi.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir sapağında meydana geldi. İddiaya göre; H.A. yönetimindeki tekstil malzemesi yüklü kamyonet, önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yaptı. H.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet yola devrildi.
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İhbar üzerine olay sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kamyonet şoförünü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Hastanede tedavi altına alınana H.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kamyonette bulunan tekstil malzemeleri çekiciye yüklendi.
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Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Kadıköy istikameti durma noktasına geldi.
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