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TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi

TEM Otoyolu Ataşehir sapağında bir kamyonet, önüne çıkan otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucu devrildi. Kaza nedeniyle trafik durma noktası geldi.

Kaynak: DHA
TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi - Resim: 1

Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir sapağında meydana geldi. İddiaya göre; H.A. yönetimindeki tekstil malzemesi yüklü kamyonet, önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yaptı. H.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet yola devrildi.

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TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi - Resim: 2

İhbar üzerine olay sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kamyonet şoförünü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi - Resim: 3

Hastanede tedavi altına alınana H.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kamyonette bulunan tekstil malzemeleri çekiciye yüklendi. 

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TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi - Resim: 4

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Kadıköy istikameti durma noktasına geldi. 

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