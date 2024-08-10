TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi

Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir sapağında meydana geldi. İddiaya göre; H.A. yönetimindeki tekstil malzemesi yüklü kamyonet, önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yaptı. H.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet yola devrildi.