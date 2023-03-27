TEM'de katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bugün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu’nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkiinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir TIR, 2 hususi araca çarpmıştır. Meydana gelen kazada 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır.