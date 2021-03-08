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TEM'de TIR kazası kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde TEM Otoyolu’nda devrilen TIR'ın sürücüsü yaralanırken otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

TEM'de TIR kazası kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu - Resim: 1

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

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TEM'de TIR kazası kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu - Resim: 2

Kazada araç içerisinde sıkışan S.A. yaralandı.

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TEM'de TIR kazası kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çıkarılan S.A., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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TEM'de TIR kazası kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu - Resim: 4

Adapazarı gişelerine giden yol kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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