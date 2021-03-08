TEM'de TIR kazası kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde TEM Otoyolu’nda devrilen TIR'ın sürücüsü yaralanırken otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
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Kazada araç içerisinde sıkışan S.A. yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çıkarılan S.A., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Adapazarı gişelerine giden yol kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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