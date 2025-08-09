TEM'de tünel içinde feci kaza: 5 araç birbirine girdi
TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde, tünel için 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönüne ulaşım aksadı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi Gültepe Tüneli’nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 2 otomobil, 1 kamyonet, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç çarpıştı.
1 / 7
Yavaşlayan trafik nedeniyle tünel girişinde de 2 otomobil daha çarpıştı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
2 / 7
Ekiplerin kontrollerinde araçlardaki 5 kişinin yaralandığı belirlendi.
3 / 7
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere götürüldü.
4 / 7