TEM'de zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

Kaza, saat 14.20 sıralarında Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kamyonun şoförü A.G. hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen başka bir kamyona çarptı. Arkadan gelen araçlar da duramadı ve 8 araç daha kazaya karıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.