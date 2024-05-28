TEM'de zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi
İstanbul'da TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde 10 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: DHA
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Kaza, saat 14.20 sıralarında Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kamyonun şoförü A.G. hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen başka bir kamyona çarptı. Arkadan gelen araçlar da duramadı ve 8 araç daha kazaya karıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ise ambulansla hastaneye sevk edildi.
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