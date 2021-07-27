TEM'de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
Kocaeli İzmit'te TEM yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza saat 08.30 sıralarında TEM yolunun Gültepe mevkisinde meydana geldi.
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İstanbul yönüne giden Özgür S.'nin kullandığı otomobil, yan yana giderken Ahmet Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
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Arkadan gelen Hüseyin İ.'nin kullandığı minibüs ve Refik B. yönetimindeki otobüs de diğer araçlara çarptı.
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Kazayı görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü.
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