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TEM'de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli İzmit'te TEM yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 08.30 sıralarında TEM yolunun Gültepe mevkisinde meydana geldi. 

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İstanbul yönüne giden Özgür S.'nin kullandığı otomobil, yan yana giderken Ahmet Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

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Arkadan gelen Hüseyin İ.'nin kullandığı minibüs ve Refik B. yönetimindeki otobüs de diğer araçlara çarptı. 

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Kazayı görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü.

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