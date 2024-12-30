TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var

'FRENİNİN PATLADIĞINI SÖYLÜYORLAR'

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü İbrahim S., "Sağ şeritte bekliyorduk, trafik duruyordu zaten. Arkadan sesler duydum, dikiz aynasına baktım, kamyon vura vura geliyor. Kendimi kurtarmak için sola attım ama bana da arkadan vurdu. Bütün arabalara vuran bu araba, freninin patladığını söylüyorlar. 6-7 araç var burada." diye konuştu. (DHA)