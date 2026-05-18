Temel kazısı sırasında toprak kayması paniği: 5 bina tahliye edildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu, çökme riski taşıyan 5 bina tahliye edilerek mühürlendi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında Topçular Mahallesi Arzu Sokak’ta bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Temel kazısı çalışmaları sırasında yaşanan göçme nedeniyle, inşaat sahasının üst kısmında yer alan 5 binanın zemininde boşluklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla sokağı hem yaya hem de araç trafiğine tamamen kapattı. AFAD ve belediye mühendislerinin yaptığı hızlı hasar tespit çalışmalarının ardından, yapısal risk taşıdığı belirlenen 5 apartmanın tahliyesine karar verildi. Güvenlik gerekçesiyle boşaltılan binalar zabıta ekiplerince mühürlendi.
Binalarda yaşayanlar ise konukevlerine ve yakınlarına gitti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
56 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde inşaat için temel kazısı yapılan alanda meydana gelen toprak kayması sonucu boşaltılan 5 binadan 56 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye edilen binada yaşayan N.M. “İzmit Belediyesi gerçekten bizi çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Her şeyden önce bir açıklama, bu insanlar çok bir şey istemiyor, açıklama istiyor. Şurada bir ölüm mü olmalıydı? Az önce bile kayma meydana geldi. 5 tane bina boşaltıldı. Toplam 56 kişi yaşıyor bu binalarda. Çözüm bekliyor insanlar, açıklama bekliyor. Herkes tanıdıklarında kalacak. Bu hale gelene kadar belediye neredeydi? Belediye hiç mi kontrol etmiyor?" dedi.