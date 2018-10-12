Temizlikçi de testere getirmiş
New York Times’a (NYT) konuşan Türk yetkililere göre, Cemal Kaşıkçı 2 saat içinde, hızlı ve karmaşık bir operasyonla öldürüldü. Buna göre Suudi ajanlar, Kaşıkçı’nın cesedini bu cinayet için getirdikleri testereyle kestiler.
New York Times’a (NYT) konuşan Türk yetkililere göre, Cemal Kaşıkçı 2 saat içinde, hızlı ve karmaşık bir operasyonla öldürüldü. Buna göre Suudi ajanlar, Kaşıkçı’nın cesedini bu cinayet için getirdikleri testereyle kestiler.
Bir yetkili, ‘Pulp Fiction filmindeki gibi’ dedi. Türk yetkililer ayrıca, bu kadar kompleks bir operasyonun ancak üst düzey Suudi liderlerin onayıyla yapılabileceğini öne sürüyor. Kaşıkçı’nın yanlışlıkla da öldürülmüş olabileceği ihtimaller arasında.
‘CESET PARÇALANDI’ İDDİASI
NYT’ye konuşan kaynaklar, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında olduğu ve kayıplara karıştığı gün, aynı saatlerde özel uçakla Türkiye’ye gelen 15 kişilik ekipten birinin otopsi uzmanı olduğunu, cesedi parçalara ayırdığı tahmin ediyor.