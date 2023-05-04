Temmuz zammı öncesi en düşük rakamlar ortaya çıktı! İşte rakamlarla memur ve emekli zammı

NİSAN AYI ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

Bu anlamda en kritik veri dün TÜİK’ten geldi. TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti. 6 aylık enflasyona göre şekil alan memur maaşları ile emekli maaşları için Temmuz ayında yapılacak zam oranının belirlenmesine ise sadece 2 veri kaldı. Nisan ayı rakamlarının belli olması ile de SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan milyonların maaş zammına ilişkin 4 aylık oran da netleşti.