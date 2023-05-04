Temmuz zammı öncesi en düşük rakamlar ortaya çıktı! İşte rakamlarla memur ve emekli zammı
TUİK Nisan ayı enflasyon rakamını açıklarken gözler emekli ve memurun alacağı zam oranına çevrildi. İşte rakamlarla memur ve emekli için beklenen zamlar...
Seçim öncesi art arda müjdeler açıklanırken gözler memur ve emekli için açıklanacak refah payına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zammı için Temmuz ayına işaret etti. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam Temmuz ayına kaldı. Peki enflasyon oranına göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte rakamlarla beklenen memur zammı...
NİSAN AYI ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI
Bu anlamda en kritik veri dün TÜİK’ten geldi. TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti. 6 aylık enflasyona göre şekil alan memur maaşları ile emekli maaşları için Temmuz ayında yapılacak zam oranının belirlenmesine ise sadece 2 veri kaldı. Nisan ayı rakamlarının belli olması ile de SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan milyonların maaş zammına ilişkin 4 aylık oran da netleşti.
ERDOĞAN'DAN MAAŞLARA ZAM SİNYALİ
Giresun'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyonun yüzde 43'e düştüğünü ve daha da düşeceğini belirterek, "Çarşı pazardaki pahalılığı yine biz aşarız. Refah kaybını telafi ediyoruz." dedi. Erdoğan, temmuzda maaşlara zam sinyali verdi, "Çalışanları ve emeklileri daha da rahatlatacağız" dedi.
EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ
SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 15,21 olurken, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 13,08 olarak hesaplandı.