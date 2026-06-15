Temmuz zammında tablo netleşiyor: Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammında tablo netleşiyor. Mayıs enflasyonuyla 5 aylık zam oranı yüzde 16,60 olarak kesinleşti. SGK Müşaviri Murat Bal, zamla birlikte en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını hesapladı.
Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, alım güçlerini doğrudan etkileyecek olan Temmuz ayı maaş zammına kilitlenmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, zam oranlarının nihai halini alması için geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı.
Sürecin nasıl şekilleneceğine dair en net değerlendirmelerden biri TGRT Haber'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal'dan geldi. Bal, piyasa beklentileri ve enflasyon verileri ışığında Temmuz ayında emeklileri neyin beklediğini anlattı.
İlk 5 Aylık Zam Oranı Yüzde 16,60 Olarak Kesinleşti
Mevcut yasal düzenlemelere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, doğrudan 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılıyor. Açıklanan son verileri değerlendiren Murat Bal, "2026 yılının ilk beş aylık enflasyon verileri dikkate alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 16,60 oranında zam kesinleşmiş durumdadır" bilgisini paylaştı.
Piyasa beklentilerine göre Haziran ayı verisinin de tabloya dahil olmasıyla 6 aylık enflasyonun yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu durum, emeklilerin kök aylıklarına doğrudan yüzde 20'ye varan bir yansımanın olacağını gösteriyor.
"En Düşük Maaş 23-24 Bin TL Bandına Çıkmalı"
Sürecin en kritik noktalarından birini ise halen 20.000 TL olarak uygulanan "en düşük emekli aylığı" oluşturuyor. Milyonlarca emeklinin kök aylığı düşük seviyede olduğu için, yapılacak oransal zamların birçoğu taban maaş sınırına takılarak maaşlara tam olarak yansımama riski taşıyor. Bu durumun aşılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nezdinde yeni bir yasal düzenlemeye kesin gözüyle bakılıyor.