Temmuz zammında tablo netleşiyor: Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi

"En Düşük Maaş 23-24 Bin TL Bandına Çıkmalı"

Sürecin en kritik noktalarından birini ise halen 20.000 TL olarak uygulanan "en düşük emekli aylığı" oluşturuyor. Milyonlarca emeklinin kök aylığı düşük seviyede olduğu için, yapılacak oransal zamların birçoğu taban maaş sınırına takılarak maaşlara tam olarak yansımama riski taşıyor. Bu durumun aşılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nezdinde yeni bir yasal düzenlemeye kesin gözüyle bakılıyor.