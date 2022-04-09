''Tencere alana arsa bedava...'' 27 yıldır elinde makbuzu ile bekliyor

Elindeki bütün birikimini kaybeden Uçarok 2016 yılında vefat etti. Vefatından evvel yaptığı yaptığı kampanya ile bu gün yine gündeme geldi. Bursa’da ikamet eden Mustafa Kemal Badoğlu da tencere mağdurlarından bir tanesi olarak ortaya çıktı.