  4. Tendürek Geçidi'nde ''kar küreme'' faciası: 2 kişi hayatını kaybetti

Tendürek Geçidi'nde ''kar küreme'' faciası: 2 kişi hayatını kaybetti

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Kaza, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi'ndeki Soğuksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışını ardından kara yolunda temizlik çalışması yürüten Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 115’inci Erciş Şube Şefliği’ne ait kar küreme aracı, refüje çarpıp, devrildi. 

İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracı kullanan Erkan U. (44) ile yardımcısı Özgür Y.'nin (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan çıkartılan 2 kişi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

