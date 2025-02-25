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Teneffüsteki ilkokul öğrencisi buz kütlesinin altında kaldı

Muş'ta ilkokul 4. sınıf öğrencisi, teneffüste okul bahçesinde oynarken çatından düşen buz kütlesinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Kaynak: İHA
Teneffüsteki ilkokul öğrencisi buz kütlesinin altında kaldı - Resim: 1

Olay, Muş Vali Adil Yazar İlkokulu'nda meydana geldi.

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Teneffüsteki ilkokul öğrencisi buz kütlesinin altında kaldı - Resim: 2

4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki M.E., teneffüste arkadaşıyla bahçede oynadığı sırada 4 katlı okulun çatısından kopan buz kütlesi başına düştü.

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Teneffüsteki ilkokul öğrencisi buz kütlesinin altında kaldı - Resim: 3

Durumu fark eden öğretmenler ve okul görevlileri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

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Teneffüsteki ilkokul öğrencisi buz kütlesinin altında kaldı - Resim: 4

Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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