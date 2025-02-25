Teneffüsteki ilkokul öğrencisi buz kütlesinin altında kaldı
Muş'ta ilkokul 4. sınıf öğrencisi, teneffüste okul bahçesinde oynarken çatından düşen buz kütlesinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Olay, Muş Vali Adil Yazar İlkokulu'nda meydana geldi.
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4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki M.E., teneffüste arkadaşıyla bahçede oynadığı sırada 4 katlı okulun çatısından kopan buz kütlesi başına düştü.
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Durumu fark eden öğretmenler ve okul görevlileri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
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Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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