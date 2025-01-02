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Terastaki mangal keyfinin sonu felaket oldu

Diyarbakır'da 7 katlı apartmanın terasında yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatı yangınına yol açtı.

Kaynak: DHA
Terastaki mangal keyfinin sonu felaket oldu - Resim: 1

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan 7 katlı binanın teras katında akşam saatlerinde mangaldan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar, çatıyı tutuşturdu.

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Terastaki mangal keyfinin sonu felaket oldu - Resim: 2

Durumun fark edilmesi üzerine, itfaiye ekiplerine haber verildi.

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Terastaki mangal keyfinin sonu felaket oldu - Resim: 3

Bina tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Terastaki mangal keyfinin sonu felaket oldu - Resim: 4

Çatının kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

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