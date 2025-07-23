Tercih dönemi öncesi en çok kazandıran üniversite bölümleri açıklandı

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı %86,7 ile sağlık ve refah oldu

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%86,7), mühendislik, imalat ve inşaat (%82,9), bilişim ve iletişim teknolojileri (%78,7), eğitim (%77,6) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (%74,6) oldu.