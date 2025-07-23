Tercih dönemi öncesi en çok kazandıran üniversite bölümleri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılında en kısa sürede iş bulan ve en çok kazandıran üniversite bölümlerini açıkladı.
Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2024 yılında %75,0 olarak gerçekleşti
Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2023 yılında %75,6 iken, bu oran 2024 yılında %75,0 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2023 yılında %67,7 iken, bu oran 2024 yılında %66,4 olarak hesaplandı.
En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü %96,4 ile tıp oldu
Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler tıp (%96,4), özel eğitim öğretmenliği (%95,1), elektrik öğretmenliği (%92,4), dil ve konuşma terapisi (%91,9) ile elektronik öğretmenliği (%91,9) oldu.
En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı %86,7 ile sağlık ve refah oldu
Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%86,7), mühendislik, imalat ve inşaat (%82,9), bilişim ve iletişim teknolojileri (%78,7), eğitim (%77,6) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (%74,6) oldu.
En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü %92,3 ile polis meslek eğitimi oldu
Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi (%92,3), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (%88,2), endüstriyel kalıpçılık (%87,4), metalurji (%85,2) ile doğalgaz ve tesisatı teknolojisi (%84,5) oldu.