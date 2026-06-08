''Tereyağı şovu'' 2 yaşındaki bebeğin hayatını kararttı!
İzmir'de ünlü bir döner restoranında yapılan "tereyağı şovu" sırasında yaşanan kaza, 2 yaşındaki bebeğin hayatını kararttı. Garsonun elindeki tavanın sapının kopmasıyla üzerine kaynar yağ dökülen bebek, aylarca süren bir tedavi süreci geçirdi. Konuşma yetisini kaybeden ve vücudunda kalıcı hasar oluşan bebeğin annesi, mahkemenin verdiği para cezasına isyan ederek restoranlardaki bu tehlikeli şovların tamamen yasaklanmasını istedi.
Olay, 14 Eylül 2025'te ünlü bir döner zincirinin şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.D. ve ailesi hafta sonu yemeği için söz konusu restorana gitti. Siparişlerin verilmesinin ardından mutfağa yakın ilk masada oturan ailenin yanına, İskender döner servisi yapmak üzere garson yaklaştı. Garsonun elindeki ağzına kadar köpürmüş, kaynar ve kızgın tereyağı dolu tavanın sapı, tam annenin tabağının önüne uzatıldığı esnada aniden koptu. Ters dönen tavadan saçılan kaynar yağ, annesinin sağ tarafında oturan 2 yaşındaki M. bebeğin üzerine döküldü.
Acı çığlıklar restoranı ayağa kaldırdı
Küçük kızın acı içindeki çığlıkları üzerine restoranda büyük bir panik yaşandı. İlk müdahalesi alışveriş merkezinin revirinde yapılan talihsiz bebek, daha sonra taksiyle en yakın hastane olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde küçük M.'ın sol dirseği, sol bel kısmı ve arka bacak bölgesinde yarıya kadar çok derin 2. derece yanıklar oluştuğu tespit edildi.
Olay anı kamerada
Öte yandan yaşanan olay, restoranın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntüde, içerisinde kızgın tereyağ olan tavanın masaya getirildiği, daha sonra tam tabağa koyulacağı esnada tava sapının kırılması ve kızgın yağın küçük çocuğun üzerine dökülme anı yer aldı. Olayın ardından yaşanan panik dolu anlar da kamera tarafından kaydedildi.
"Her pansumanda jiletle kazıdılar, konuşması durdu"
Yaşadıkları dehşet dolu günleri gözyaşlarıyla anlatan anne G.D., mutfak ekipmanlarının denetlenmediğini vurgulayarak, kızının çok ağır acılar çektiğini söyledi. Anne D., "M. henüz 2 yaşındaydı. Günde 3-4 kere hastaneye gitmek zorunda kaldık. Her gün, her pansumanda kızımın yanık yerlerini jiletle kazıdılar. Çok büyük acılar çekti. Tam yeni konuşmaya başlamıştı, o süreçten sonra konuşması tamamen durdu. 3-4 ay boyunca yatakta sadece yüzüstü yatabildi. Şu anda da hala tedavisi devam ediyor. Belli bölgelerde tıp dilinde 'keloid' denilen et parçaları oluştu. Doktorlar ileride bir estetik operasyon, cerrahi bir müdahale gerekebileceğini söylediler" dedi.
"Biz bu olaya 15-20 yıldır bir çözüm bulamadık dediler"
Olayın ardından ilgili firmanın kendileriyle hiçbir şekilde ilgilenmediğini öne süren acılı anne, "Bizi sadece o gece Ege Bölge Müdürü İbrahim Bey diye bir beyefendi aradı. Kendisi bana açıkça 'İşte biz 15-20 yıldır bu tereyağı dökülme olayına bir çare, bir çözüm bulamadık' dedi. Ertesi güne kadar bizden bir özür dileyen, geçmiş olsuna gelen birilerini bekledik ama ne gelen oldu ne giden. Daha önce de başka bir şubede bir vatandaşın montuna dökmüşler, gidip montun yenisini alarak konuyu bu şekilde çözmüşler. Yani insan canı bu kadar ucuz mu? Bu şovu yapmayıverin, gidin mutfakta dökün tereyağını" diyerek tepki gösterdi.