Terk edilen kadın öyle bir intikam aldı ki... Filmleri aratmadı!
Polina Nioly isimli kadının kendisini terk eden eski sevgilisinden aldığı intikam sosyal medyada gündem oldu.
Lüks yaşamıyla dikkatleri üzerine çeken Polina Nioly, eski partnerinin patronu ile yaşadığı ilişki itirafıyla ağızları açık bıraktı.
1 / 10
Polina, merdivende mini eteği ile çektirdiği fotoğrafı, "Partnerin daha iyi bir kariyere sahip olmak için seninle ilişkisini bitirdi."
2 / 10
"Sen ise şimdi patronu ile ilişki yaşıyorsun. İntikam soğuk bir yemektir" başlığı ile paylaştı.
3 / 10
Özellikle kadın takipçileri Polina'ya büyük destek verdi.
4 / 10