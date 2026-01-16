Terk edilmiş bir otomobilin içerisinde yanmış ceset bulundu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kişi, araç içerisinde yanmış halde ölü bulundu.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç Mevkii'nde saat 22.00 sıralarında araç yangını olduğu yönünde itfaiyeye ihbar yapıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, bir araç içerisinde bir kişinin yanmış vaziyette olduğunu fark etti.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde erkek olduğu belirlenen şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı çalışma başlatıldı.
