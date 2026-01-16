  1. Anasayfa
Terk edilmiş bir otomobilin içerisinde yanmış ceset bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kişi, araç içerisinde yanmış halde ölü bulundu.

Kaynak: İHA
Terk edilmiş bir otomobilin içerisinde yanmış ceset bulundu - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç Mevkii'nde saat 22.00 sıralarında araç yangını olduğu yönünde itfaiyeye ihbar yapıldı.

1 / 6
Terk edilmiş bir otomobilin içerisinde yanmış ceset bulundu - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, bir araç içerisinde bir kişinin yanmış vaziyette olduğunu fark etti. 

2 / 6
Terk edilmiş bir otomobilin içerisinde yanmış ceset bulundu - Resim: 3

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde erkek olduğu belirlenen şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

3 / 6
Terk edilmiş bir otomobilin içerisinde yanmış ceset bulundu - Resim: 4

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı çalışma başlatıldı.

4 / 6