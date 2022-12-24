Terk edilmiş malikaneye girince gözlerine inanamadılar! Arabalar bile kapıda duruyor
ABD'de iki sosyal medyada fenomeninin tesadüfen bulduğu terk edilmiş lüks malikane, ülkede gündem oldu.
ABD'de terk edilen lüks malikaneye giren Jeremy Abbott ve BigBankz isimli iki sosyal medya fenomeninin kaydettiği görüntüler, ülkede gündem oldu.
ABD basını bugün evin acı hikayesine ve görüntülerine geniş yer ayırdı.
10 YATAK ODASI, 11 BANYOSU VAR! DEĞERİ 10.5 MİLYON DOLAR
10 yatak odası ve 11 banyosu olan lüks malikanenin değerinin yaklaşık 10,5 milyon Dolar olduğunu belirten iki gezgin evde yaptıkları turu Youtube sayfalarında paylaştılar.
3 ARABA DA TERK EDİLMİŞ BİR ŞEKİLDE DURUYOR
Kapalı havuz, 4 arabanın sığabileceği geniş bir garaj ve açık hava spor kompleksine sahip lüks malikenin önünde 3 araba da terk edilmiş bir şekilde duruyor. Bunlar Mercedes Benz, Volkswagen Beetle ve bir de Land Rover.
TERK EDİLMİŞ ALANLARI İNCELERKEN TESADÜFEN BULDU
Google üzerinden terk edilmiş yerleri inceleyen Jeremy Abbott söz konusu malikaneye tesadüfen rastladığını, yaptıkları 11 saatlik keşif sonucu heyecanlarının hüzne dönüştüğünü anlattı.
Youtube'da binlerce yorum alan videoda mahremiyet nedeni ile evin konumu ya da sahipleri açıklanmadı.
İÇERİ GİRDİKLERİNDE GÖZLERİNE İNANAMADILAR
İki gezgin dışardan gördüklerinde bile heyecanlandıkları dev malikanenin içine girdiklerinde şaşkınlıkları ikiye katlandı.
Salonda süslenmiş bir yıl başı ağacı, mutfak tezgâhının üzerinde yarısı içilmiş içecekler hala duruyordu. Ev kir ve toz içindeydi. Jeremy ve BigBankz boş malikaneye birilerinin camdan girip çıkmış olabileceğini ya da içeri giren hayvanların her yeri kirletmiş olabileceği teorisini öne sürdüler.