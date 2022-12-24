Terk edilmiş malikaneye girince gözlerine inanamadılar! Arabalar bile kapıda duruyor

ABD'de terk edilen lüks malikaneye giren Jeremy Abbott ve BigBankz isimli iki sosyal medya fenomeninin kaydettiği görüntüler, ülkede gündem oldu.

ABD basını bugün evin acı hikayesine ve görüntülerine geniş yer ayırdı.

10 YATAK ODASI, 11 BANYOSU VAR! DEĞERİ 10.5 MİLYON DOLAR

10 yatak odası ve 11 banyosu olan lüks malikanenin değerinin yaklaşık 10,5 milyon Dolar olduğunu belirten iki gezgin evde yaptıkları turu Youtube sayfalarında paylaştılar.