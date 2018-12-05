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  3. 05 Aralık 2018 10:25

Termal otelde korkutan yangın

Hatay'ın Erzin ilçesinde, bir termal otelde yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangında 7. katta mahsur kalan müşterileri kurtarmak için olay yerine gelen merdivenli itfaiye aracı çamura saplandı. İtfaiye aracı, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Termal otelde korkutan yangın

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Termal otelde korkutan yangın

İlçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki 7 katlı termal otelde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Termal otelde korkutan yangın

Bazı katlardaki müşteriler kendi imkanlarıyla otelin dışına çıkarken, bazılarını da itfaiye ekipleri kurtardı. Otelin 7. katında kapılar kilitli kaldığı için birçok müşteri odalarında mahsur kaldı.

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Termal otelde korkutan yangın

Olay yerine çağrılan merdivenli itfaiye aracı ise çamura saplandı. İtfaiye aracının kurtarılması için iş makinesi çağrıldı. Araç, iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

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