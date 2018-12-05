Termal otelde korkutan yangın
Hatay'ın Erzin ilçesinde, bir termal otelde yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangında 7. katta mahsur kalan müşterileri kurtarmak için olay yerine gelen merdivenli itfaiye aracı çamura saplandı. İtfaiye aracı, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
İlçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki 7 katlı termal otelde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bazı katlardaki müşteriler kendi imkanlarıyla otelin dışına çıkarken, bazılarını da itfaiye ekipleri kurtardı. Otelin 7. katında kapılar kilitli kaldığı için birçok müşteri odalarında mahsur kaldı.