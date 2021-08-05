Termik santralde hasar var mı? Bakan son durumu açıkladı

"Hem uçaklarla hem de helikopterlerle yangına dönük mücadele ve soğutma işlemleri de yapıldı. Şu an santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil. Bazı mecralarda santralin tamamen yandığından, infilak ettiğinden, çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği iddia edilen bir takım emisyonlardan bahsedildi. Gerek tesiste yerleşik sensörler, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı herhangi bir zararlı emisyon tespiti yapılmadı. Bir başka sevindirici konu da bu santralin kömürlerinin stoklandığı saha ile ilgilidir. Olumsuzluk söz konusu değil. Yangın bu bölgeye ulaşmadı ve kömürlerde bir yanma olmadı. Bu arada sahada hasar tespit çalışmaları bir yandan devam ediyor. En kısa sürede santrali işletmeye almayı planlıyoruz. Santral, bölge için kritik öneme sahip. Muğla bölgesini besleyen 630 megavat gücünde bir tesis. Dün kontrollü bir şekilde tesisin işletmesine son verilmişti. Muğla ve civarında elektrik kısıntısına gidilmeden süreç tamamlandı."