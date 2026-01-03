Termometreler -32'yi gösterdi; Türkiye'nin kutuplarında her şey dondu
Doğu Anadolu Bölgesi’nde dondurucu kış etkisini artırarak sürdürürken gece saatlerinde termometreler -32 dereceyi gösterdi...
Kaynak: İHA
Serhat şehri Kars, yılın en soğuk gecelerinden birini yaşadı.
1 / 8
Şehir merkezinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 32 derece ölçülürken termometreler gündüz de sıfırın altında 28 dereceyi gösterdi.
2 / 8
Dondurucu soğuk hayatı adeta durma noktasına getirdi.
3 / 8
Kentte etkili olan şiddetli ayaz nedeniyle araçlarının üzerine vatandaşlar halı battaniye örterek soğuktan korurken, çok sayıda aracın da camları buz tuttu.
4 / 8