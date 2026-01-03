  1. Anasayfa
  Termometreler -32'yi gösterdi; Türkiye'nin kutuplarında her şey dondu!

Termometreler -32'yi gösterdi; Türkiye'nin kutuplarında her şey dondu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde dondurucu kış etkisini artırarak sürdürürken gece saatlerinde termometreler -32 dereceyi gösterdi...

Kaynak: İHA
Serhat şehri Kars, yılın en soğuk gecelerinden birini yaşadı.

Serhat şehri Kars, yılın en soğuk gecelerinden birini yaşadı.

Termometreler -32'yi gösterdi; Türkiye'nin kutuplarında her şey dondu - Resim: 2

Şehir merkezinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 32 derece ölçülürken termometreler gündüz de sıfırın altında 28 dereceyi gösterdi.

Dondurucu soğuk hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Dondurucu soğuk hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Termometreler -32'yi gösterdi; Türkiye'nin kutuplarında her şey dondu - Resim: 4

Kentte etkili olan şiddetli ayaz nedeniyle araçlarının üzerine vatandaşlar halı battaniye örterek soğuktan korurken, çok sayıda aracın da camları buz tuttu.

