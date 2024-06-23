Termometreler 46 dereceyi gösterdi, havuzlar doldu taştı
Sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te bunaltıcı sıcaklar yaşanıyor.
Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis’te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gaziantep’te hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar, havuzlarda yoğunluk oluşturdu.
Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan Gaziantepliler, havuzlara akın etti.
Uğur Şengül, havaların çok ısınmasıyla ve çocukların da ısrarıyla havuza geldiklerini kaydetti.
Mehmet Dikbaş, ailesiyle geldikleri havuzda eğlendiklerini ve suyun tadını çıkardıklarını söyledi.
İşletmeci Barış Bulut, havaların ısınmasıyla yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Bayram tatili dolayısıyla şehir dışına çıkamayan Gaziantepliler havuzlarımızda serinleme fırsatı buluyor." dedi.
ŞANLIURFA’DA TERMMETRELER 46 DERECEYİ GÖSTERDİ
Şanlıurfa’da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Türkiye’de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa’da termometreler 46 dereceyi gösterdi.
Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki gölgelik alanları tercih etti.
KİLİS’TE PARKLAR DOLDU
Hava sıcaklığın 37 dereceye ulaştığı Kilis'te, vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor.
Kentin işlek caddelerinde ise sıcak dolayısıyla sakinlik gözlendi. Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.
Havaların çok sıcak olduğunu belirten Berat Karataş, serinlemek için havuza girmeyi tercih ettiğini söyledi.
KAHRAMANMARAŞ’TA SICAK HAVA
Kahramanmaraş’ta termometrelerde hava sıcaklığı 40 dereceyi gösterirken, sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.
Kimi vatandaşlar ise gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.