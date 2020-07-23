Termometreler 48 dereceyi gösterdi, uzmanlar uyardı

SICAK HAVALAR UYKU BOZUKLUĞUNA NEDEN OLUYORUzmanlar ise aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde özellikle yaşlılar ve kronik hastaların öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Uğur Çevik, sıcak havalarda günlük 2 ila 3 litre su tüketmesi gerektiğinin önerisinde bulundu. Çevik, sıcak havaların uyku bozukluğuna da neden olduğuna dikkat çekerek, "Sıcak havalarda önerimiz, kişilerin günde en az 2- 3 litre sıvı tüketmesi, sıvı alması, onun dışında özellikle öğlen saatlerinde güneşe maruz uzak kalmamaları gerekmektedir. Yaşlılar ve kronik hastalar bu konuda daha da dezavantaja sahiptir. O yüzden kronik hastalar ve yaşlıların özellikle sıcak havalarda daha da dikkatli olmaları gerekmektedir. Onun dışında uyku bozuklukları ortaya çıkabilir. Sıcak havaya bağlı olarak özellikle kişilerde uyuyamama sorunu ortaya çıkarıyor " dedi.