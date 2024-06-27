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Termometreler 49 dereceyi gösterdi; 6 günde yüzlerce kişi öldü

Pakistan’ın Karaçi kentinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle son 6 günde 568 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Termometreler 49 dereceyi gösterdi; 6 günde yüzlerce kişi öldü - Resim: 1

Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve yüksek nemin de sıcaklığı 49 dereceye yükseltmesiyle yaşanan can kaybı giderek artıyor.

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Termometreler 49 dereceyi gösterdi; 6 günde yüzlerce kişi öldü - Resim: 2

Ambulans servisi Edhi’den yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle şehir morguna günde 30-40 kişinin cenazesinin getirildiği, ancak son 6 günde 568 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Termometreler 49 dereceyi gösterdi; 6 günde yüzlerce kişi öldü - Resim: 3

Can kayıplarından 141'inin yalnızca salı günü yaşandığı aktarıldı.

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Termometreler 49 dereceyi gösterdi; 6 günde yüzlerce kişi öldü - Resim: 4

Acil servis biriminin başındaki Dr. Imran Sarwar Sheikh, Karaçi Sivil Hastanesi'ne pazar gününden perşembeye kadar sıcak çarpması geçiren 267 kişinin başvurduğunu, 12’sinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. 

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