Termometreler 58 dereceyi gösterdi !
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 58 dereceyi gösterince çocuklar kendini belediye havuzlarına attı. Yılın yeni sıcaklık rekoru Şanlıurfa'dan geldi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü. Vatandaşlar kavurucu sıcaklıkta evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar boş kaldı, belediye havuzları çocukların akınına uğradı.
Yılın yeni sıcaklık rekoru Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geldi. Kentte termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü.