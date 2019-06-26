  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Haziran 2019 21:48

Termometreler 58 dereceyi gösterdi !

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 58 dereceyi gösterince çocuklar kendini belediye havuzlarına attı. Yılın yeni sıcaklık rekoru Şanlıurfa'dan geldi.

Termometreler 58 dereceyi gösterdi !

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü.

1/ 6
Termometreler 58 dereceyi gösterdi !

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü. Vatandaşlar kavurucu sıcaklıkta evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar boş kaldı, belediye havuzları çocukların akınına uğradı.

2/ 6
Termometreler 58 dereceyi gösterdi !

Yılın yeni sıcaklık rekoru Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geldi. Kentte termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü.

3/ 6
Termometreler 58 dereceyi gösterdi !

Kavurucu sıcaklıkta vatandaşlar evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar da boş kaldı.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM