  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Termometreler bile dayanamadı! Hindistan'da cehennem sıcakları

Termometreler bile dayanamadı! Hindistan'da cehennem sıcakları

Hindistan'ın başkenti Delhi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kentte sıcaklıklar 50 dereceye dayandı.

Termometreler bile dayanamadı! Hindistan'da cehennem sıcakları - Resim: 1

Hindistan'ın kuzeyinde yoğun bir sıcak hava dalgası yayılıyor ve sıcaklıklar başkent Delhi'nin bazı bölgelerinde 49,2 derecelik rekor  seviyeye ulaştı. Kentte sıcaktan termometreler patladı. 

1 / 10
Termometreler bile dayanamadı! Hindistan'da cehennem sıcakları - Resim: 2

Bu, başkentte Mart ayından bu yana görülen beşinci sıcak hava dalgası oldu. Ülkenin birçok yerindeki yetkililer, sıcaklıkların yüksek kalması nedeniyle insanlardan önlem almalarını istedi. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların bebekler, yaşlılar ve kronik hastalıkları olan insanlar da dahil olmak üzere savunmasız kişiler için sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarı yapıldı.

2 / 10
Termometreler bile dayanamadı! Hindistan'da cehennem sıcakları - Resim: 3

Hindistan'ın hava durumu departmanı, Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Punjab ve Bihar eyaletlerinin özellikle son birkaç gün içinde yükselen sıcaklıklara tanık olduğunu bildirdi.Kurum, bazı bölgelerde sıcaklıkların 2-4 derece düşmesinin muhtemel olduğunu ancak yoğun sıcaklıkların devam edeceğini aktardı. 

3 / 10
Termometreler bile dayanamadı! Hindistan'da cehennem sıcakları - Resim: 4

HAYATI VE GEÇİM KAYNAKLARINI ALT ÜST ETTİ

Bununla birlikte, şiddetli sıcak hava dalgaları bu yaz kuzey Hindistan'da milyonlarca insanın hayatını ve geçim kaynağını alt üst etti. Bu ayın başlarında, Başbakan Narendra Modi eyalet başbakanlarından sıcaklıklar normalden daha hızlı yükselirken aşırı sıcaklığın etkisini hafifletmek için planlar hazırlamalarını istedi.

4 / 10