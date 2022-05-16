Termometreler bile dayanamadı! Hindistan'da cehennem sıcakları
Hindistan'ın başkenti Delhi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kentte sıcaklıklar 50 dereceye dayandı.
Hindistan'ın kuzeyinde yoğun bir sıcak hava dalgası yayılıyor ve sıcaklıklar başkent Delhi'nin bazı bölgelerinde 49,2 derecelik rekor seviyeye ulaştı. Kentte sıcaktan termometreler patladı.
Bu, başkentte Mart ayından bu yana görülen beşinci sıcak hava dalgası oldu. Ülkenin birçok yerindeki yetkililer, sıcaklıkların yüksek kalması nedeniyle insanlardan önlem almalarını istedi. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların bebekler, yaşlılar ve kronik hastalıkları olan insanlar da dahil olmak üzere savunmasız kişiler için sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarı yapıldı.
Hindistan'ın hava durumu departmanı, Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Punjab ve Bihar eyaletlerinin özellikle son birkaç gün içinde yükselen sıcaklıklara tanık olduğunu bildirdi.Kurum, bazı bölgelerde sıcaklıkların 2-4 derece düşmesinin muhtemel olduğunu ancak yoğun sıcaklıkların devam edeceğini aktardı.
HAYATI VE GEÇİM KAYNAKLARINI ALT ÜST ETTİ
Bununla birlikte, şiddetli sıcak hava dalgaları bu yaz kuzey Hindistan'da milyonlarca insanın hayatını ve geçim kaynağını alt üst etti. Bu ayın başlarında, Başbakan Narendra Modi eyalet başbakanlarından sıcaklıklar normalden daha hızlı yükselirken aşırı sıcaklığın etkisini hafifletmek için planlar hazırlamalarını istedi.