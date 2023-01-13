Terör bitti, 33 yıl sonra köylerine geri dönüyor
Şırnak’ta iç güvenlik operasyonları çerçevesinde terörden temizlenerek huzur ve güvenin tesis edildiği köyler, 33 yıl aradan sonra şenlenmeye başladı. Ezidiler, güvenlik ortamıyla topraklarına dönüyor.
Şırnak’ta iç güvenlik operasyonları çerçevesinde terörden temizlenerek huzur ve güvenin tesis edildiği köyler, 33 yıl aradan sonra şenlenmeye başladı. Ezidiler, güvenlik ortamıyla topraklarına dönüyor.
Terör nedeniyle 1990’lı yıllarda köyü boşaltarak Avrupa’ya göç eden Ezidiler, yıllar sonra yeniden devletin bölgede sağladığı huzur ve güven ortamı ile birlikte dönmeye başladı. Şırnak’ın İdil ilçesi Gabar Dağı'nda bulunan Ezidi köyüne Avrupa’dan gelerek yerleşen Nusrettin Genç, "Devletimiz sayesinde bölgede sağlanan huzur ve güvenlik ortamıyla ve Mağara köyüne yol yapılması, elektrik, içme suyu ve kanalizasyon hattı döşenmesi gibi imkanlarından dolayı Avrupa’dan geri dönüşler başladı" dedi.
Uzun bir aranın ardından Avrupa’dan gelerek köylerinde inşaat çalışması başlatan vatandaşlardan Genç, "1978 yıllarında köyümü terk ettim. 40 seneyi geçiyor Avrupa’dayım. Köyüme tekrar dönmek istiyorum. Burada eskiden işler karışıktı ama şimdi eskisi gibi değil, her şey değişti. Köyümüzü nasıl terk ettiysek aynı eskisi gibi kalmış. Hiçbir zaman inanmıyordum bir daha köyüme döneceğimi. İlk köyden ben çıktım, ilk köye ben dönüyorum. Köyümde ev yapıyorum, bundan sonraki yaşamımı burada geçirmek istiyorum ve gerçekten de burada ölmek istiyorum" diye konuştu.
Hazal Genç de 40 yıl önce 19 yaşındayken Almanya'ya göç ettiğini söyledi. Tekrar buraya dönmek istediklerini ve devlete güvendiklerini aktaran Genç, evlerinin tekrar eski haline getirileceğini belirtti.