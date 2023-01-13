Terör bitti, 33 yıl sonra köylerine geri dönüyor

Uzun bir aranın ardından Avrupa’dan gelerek köylerinde inşaat çalışması başlatan vatandaşlardan Genç, "1978 yıllarında köyümü terk ettim. 40 seneyi geçiyor Avrupa’dayım. Köyüme tekrar dönmek istiyorum. Burada eskiden işler karışıktı ama şimdi eskisi gibi değil, her şey değişti. Köyümüzü nasıl terk ettiysek aynı eskisi gibi kalmış. Hiçbir zaman inanmıyordum bir daha köyüme döneceğimi. İlk köyden ben çıktım, ilk köye ben dönüyorum. Köyümde ev yapıyorum, bundan sonraki yaşamımı burada geçirmek istiyorum ve gerçekten de burada ölmek istiyorum" diye konuştu.