Terör bitti, Türk Bayrakları geldi
Terörün izlerinin silindiği ve huzurun hakim olduğu Diyarbakır'ın sur ilçesinde esnaf, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile iş yerlerinin girişini Türk bayrakları ile donattı.
Bir dönem teröristlerin kazdığı hendek ve barikatlarla gündeme gelen Sur ilçesi terörün izlerinin silinmesinin ardından küllerinden doğdu.
İlçe esnafı, terörün kökünün kazınmasının ardından iş yerlerinin girişlerini bayraklarla donattı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilçedeki iş yerlerinin önüne bayrak yerleştirildi.