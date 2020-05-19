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  3. 19 Mayıs 2020 14:10

Terör bitti, Türk Bayrakları geldi

Terörün izlerinin silindiği ve huzurun hakim olduğu Diyarbakır'ın sur ilçesinde esnaf, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile iş yerlerinin girişini Türk bayrakları ile donattı.

Terör bitti, Türk Bayrakları geldi

Bir dönem teröristlerin kazdığı hendek ve barikatlarla gündeme gelen Sur ilçesi terörün izlerinin silinmesinin ardından küllerinden doğdu.

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Terör bitti, Türk Bayrakları geldi

İlçe esnafı, terörün kökünün kazınmasının ardından iş yerlerinin girişlerini bayraklarla donattı.

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Terör bitti, Türk Bayrakları geldi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilçedeki iş yerlerinin önüne bayrak yerleştirildi.

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Terör bitti, Türk Bayrakları geldi

Yıllardır asamadıkları bayrakları tekrar asmaya başladıklarını ifade eden Sur esnafı Umut Karahan, şu şekilde açıklamada bulundu:

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