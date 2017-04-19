Terör örgütü için yardım toplamış

Anayasa değişikliği için halk oylamasını AKPM adına izleyen Danimarkalı Milletvekili Villumsen’in terör örgütü YPG için yardım topladığı ve "Hayır" kampanyası yürüttüğü ortaya çıktı. Villumsen, terör örgütü PKK’nın AB’nin terör listesinden çıkarılmasını savunuyor.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) halk oylaması ile ilgili hazırladığı ön raporun objektifliği konusunda tartışmalar sürerken, heyette yer alan Danimarkalı üye Nikolaj Villumsen'in de aktif olarak "Hayır" kampanyasına katıldığı, hatta terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG için yardım topladığı ortaya çıktı.