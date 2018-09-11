Terör örgütü PKK kış için üslenemiyor

Bu operasyonlar sonrası PKK’lıların ‘kış üslenmesi’ne geçemediği, kışı geçirdikleri birçok kampı terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. 2018 yılının ilk 8 ayında yapılan operasyonlarda PKK’nın kullandığı 788 sığınak, barınak ve mağara imha edilirken, buralarda toplam 43 ton 510 kilo bulgur, çay, fasulye gibi yaşamsal malzemeler ile ilaçlar ele geçirildi.