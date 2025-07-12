Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünya basınında

AFP: "Tarihi ve demokratik bir adım"

Fransız haber ajansı AFP ise haberinde dördü sözde komutan olmak üzere 30 PKK'lının silah yaktığını, örgüt mensuplarının bu hamleyi "tarihi ve demokratik bir adım" olarak nitelendirdiklerine yer verildi. Analistlerin PKK'nın askeri açıdan zayıfladığı ve bunun silahsızlanmayı "yüz kurtarıcı" bir hamle haline getirdiği ve bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bir zafer olarak kaydedileceği yönündeki yorumlarına da yer verildi.