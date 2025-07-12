Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünya basınında
Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma adımı dünya basınında da geniş yer buldu.
Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlaması ve örgüt mensubu ilk grubun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde silahlarını yakması, dünya basınında büyük ilgi gördü.
İngiliz haber ajansı Reuters, PKK'lı teröristlerin silahsızlanma sürecini başlatmak için IKBY'de silahlarını yaktığını belirttiği haberinde, törenin Iraklı ve Türk istihbarat yetkilileri tarafından takip edildiği bilgisine yer verdi. Törenin Dukan kasabasında yer alan Casene mağarasının girişinde gerçekleştirildiği kaydedilen haberde, terör örgütünün silah bırakma kararının önce Türkçe, ardından Kürtçe okunduğu ifade edildi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası dağılma ve silah bırakma kararı aldığı kaydedilen haberde, silahlar yakıldığı sırada helikopterlerin havada olduğu ve güvenlik güçlerinin dağlık bölgeyi çevreledikleri belirtildi. Haberde, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının Suriye dahil tüm bölgeyi etkileyebilecek bir gelişme olduğuna da dikkat çekilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gelişmeye ilişkin açıklamalarına da yer verildi.
BBC: "Etkileri Irak, Suriye ve İran'da da hissedilecek"
İngiliz yayın kuruluşu BBC de terör örgütü PKK'nın silah yakmasını başlığa taşıdığı haberinde, terör örgütünün silah bırakmaya yönelik sembolik bir ilk adımı temsil eden tören gerçekleştirdiğini ifade etti. PKK'nın Türkiye'nin yanı sıra ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından da terör örgütü olarak tanındığı vurgulanan haberde, "Silah bırakmanın etkileri, sadece Türkiye'de değil, Irak, Suriye ve İran'da da hissedilecek" ifadeleri kullanıldı. Haberde, silah bırakma sürecinin yaz boyu devam etmesinin beklendiği belirtildi.
AFP: "Tarihi ve demokratik bir adım"
Fransız haber ajansı AFP ise haberinde dördü sözde komutan olmak üzere 30 PKK'lının silah yaktığını, örgüt mensuplarının bu hamleyi "tarihi ve demokratik bir adım" olarak nitelendirdiklerine yer verildi. Analistlerin PKK'nın askeri açıdan zayıfladığı ve bunun silahsızlanmayı "yüz kurtarıcı" bir hamle haline getirdiği ve bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bir zafer olarak kaydedileceği yönündeki yorumlarına da yer verildi.