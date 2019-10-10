Terör örgütü yandaşlarından sosyal medyada kirli oyun
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nda düğmeye basılmasıyla, terör örgütüne yakın hesapların sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon girişimi başladı.
Suriye iç savaşında farklı bölgelerde ve yıllarda çekilen fotoğraf kareleri Barış Pınarı Harekatı sırasında olmuş gibi paylaşılarak sosyal medyada dezenformasyon yapılmaya çalışıldı.
Terör örgütüne yakın hesaplar, Suriye iç savaşı sırasında 2014 yılında çekilen ve bir annenin çocuklarına sarıldığı kareyi değiştirerek, Barış Pınarı Harekatı'nda olmuş gibi göstermek istedi.
Suriye'nin İdlib kentine temmuz ayında yapılan hava saldırılarından etkilenen çocukların bir sağlık merkezinde kaydedilen fotoğraf, terör örgütüne yakın hesaplarca "Türk ordusunun saldırısı sonucu son görüntüler" ifadeleriyle çarpıtılmaya çalışıldı.