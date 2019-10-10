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  3. 10 Ekim 2019 11:40

Terör örgütü yandaşlarından sosyal medyada kirli oyun

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nda düğmeye basılmasıyla, terör örgütüne yakın hesapların sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon girişimi başladı.

Terör örgütü yandaşlarından sosyal medyada kirli oyun

Suriye iç savaşında farklı bölgelerde ve yıllarda çekilen fotoğraf kareleri Barış Pınarı Harekatı sırasında olmuş gibi paylaşılarak sosyal medyada dezenformasyon yapılmaya çalışıldı.

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Terör örgütü yandaşlarından sosyal medyada kirli oyun

Terör örgütüne yakın hesaplar, Suriye iç savaşı sırasında 2014 yılında çekilen ve bir annenin çocuklarına sarıldığı kareyi değiştirerek, Barış Pınarı Harekatı'nda olmuş gibi göstermek istedi.

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Terör örgütü yandaşlarından sosyal medyada kirli oyun

Suriye'nin İdlib kentine temmuz ayında yapılan hava saldırılarından etkilenen çocukların bir sağlık merkezinde kaydedilen fotoğraf, terör örgütüne yakın hesaplarca "Türk ordusunun saldırısı sonucu son görüntüler" ifadeleriyle çarpıtılmaya çalışıldı.

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Terör örgütü yandaşlarından sosyal medyada kirli oyun

Yine İdlib'de Rusların hava saldırısı sonucu yüzü kanlar içinde kalmış bir çocuğun yansıdığı Ağustos 2016 tarihli bir fotoğraf karesi, uluslararası camiaya Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi gösterilerek İngilizce altyazıyla manipüle edildi.

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