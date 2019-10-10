Terör örgütü yandaşlarından sosyal medyada kirli oyun

Yine İdlib'de Rusların hava saldırısı sonucu yüzü kanlar içinde kalmış bir çocuğun yansıdığı Ağustos 2016 tarihli bir fotoğraf karesi, uluslararası camiaya Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi gösterilerek İngilizce altyazıyla manipüle edildi.



