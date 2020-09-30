Cudi Dağı'ndan teröristler gitti, ceylanlar geldi!

Vali Pehlivan, "23'ü dişi 37'si erkek olmak üzere toplam 50 ceylanı Cudi Dağı'nın eteklerine bırakacağız. Hayvanlar dünyamızın, doğamızın süsü, rengidir. Onlarla birlikte aslında dünyadaki yaşamı paylaşıyoruz. Onları korumak, uygun yaşam alanları sağlamak hepimizin görevidir. Bu hayvanlar inşallah doğada çoğalacaklar. Buradaki köylülerimize teslim ediyoruz, bu hayvanları.