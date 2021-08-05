Terörden temizlenen Kaval Vadisi'nde ilk kanyoning
Terörden arındırılan Hakkari'nin Kaval köyü bölgesi, el değmemiş doğasıyla ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor.
Hakkari'de, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan Kato Dağı eteklerinde bulunan Kaval köyü, el değmemiş doğası ile öne çıkıyor.
Doğaseverlerin de dikkatini çeken bölge, yöre halkı tarafından 'saklı cennet' olarak adlandırılıyor. Sağlanan huzur ortamı ile birlikte Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu rehberliğinde bölgeye 3 arkadaşıyla gelen gezgin Bahar Aydoğdu, geçen yıl keşfedilen 60 metrelik Kaval Şelalesi'nde ilk defa iple iniş yaptı.
25 ülke ve 80 il dolaşan Gezgin Aydoğdu, Hakkari'nin doğasına hayran kaldığını, gezilerini kaleme aldığını, ayrıca ülkedeki doğal güzelliklerin daha da bilinmesi için bu gezileri sosyal medya hesaplarından paylaştığını söyledi.
Aydoğdu, "Nerede bir şelale varsa ben oraya gider ve gezerim, dünyanın öbür ucunda bile olsa. Şimdi de Hakkari'deyim. Hakkari'nin doğası gerçekten muhteşem.