Terörden temizlenen Kaval Vadisi'nde ilk kanyoning

Doğaseverlerin de dikkatini çeken bölge, yöre halkı tarafından 'saklı cennet' olarak adlandırılıyor. Sağlanan huzur ortamı ile birlikte Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu rehberliğinde bölgeye 3 arkadaşıyla gelen gezgin Bahar Aydoğdu, geçen yıl keşfedilen 60 metrelik Kaval Şelalesi'nde ilk defa iple iniş yaptı.