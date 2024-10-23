Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi
Eli kanlı terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftlik evinde cenazeyi gömme hazırlıkları başladı. Çiftliğe, iş makinası getirildi.
Kaynak: İHA
Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim’de ölmesinin ardından ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğinde cenazeyi gömme hazırlıkları başladı.
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Çiftliğin otopark alanında çok sayıda araç olduğu ve iş makinası getirildiği görüldü.
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ABD’de mezarların genellikle iş makinası ile kazılması nedeniyle söz konusu iş makinasının terörist başının mezarını kazmak için çiftliğe getirildiği tahmin ediliyor.
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İş makinasının ağaçların arasında gizlenirken, çiftlik çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
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