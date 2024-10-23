  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi

Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi

Eli kanlı terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftlik evinde cenazeyi gömme hazırlıkları başladı. Çiftliğe, iş makinası getirildi.

Kaynak: İHA
Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi - Resim: 1

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim’de ölmesinin ardından ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğinde cenazeyi gömme hazırlıkları başladı.

1 / 9
Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi - Resim: 2

Çiftliğin otopark alanında çok sayıda araç olduğu ve iş makinası getirildiği görüldü.

2 / 9
Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi - Resim: 3

ABD’de mezarların genellikle iş makinası ile kazılması nedeniyle söz konusu iş makinasının terörist başının mezarını kazmak için çiftliğe getirildiği tahmin ediliyor.

3 / 9
Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi - Resim: 4

İş makinasının ağaçların arasında gizlenirken, çiftlik çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

4 / 9