Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesinde ''Adil Öksüz'' iddiası
FETÖ'nün TSK yapılanmasının en üst düzey sivil sorumlusu olan firari Adil Öksüz'ün FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesine katıldığı öne sürülüyor.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının en üst düzey sivil sorumlusu olan firari Adil Öksüz'ün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katıldığı iddia edildi.
ABD'de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'e Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni yapıldı. ABD polisi, Türk gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Tören alanına terör örgütü üyeleri telefonlarına gönderilen QR kod ile giriş yaptı. Törene gelenlerin bir bölümünün yüzlerini gizlemesi dikkat çekti. Örgüt, töreni canlı yayınla aktarırken, Gülen'in tabutunun hemen arkasında, ikinci safta bir kişi dikkat çekti.
Bazı örgüt üyeleri yüzünü saklamaya çalışırken, bu kişi rahat bir şekilde duruyordu. Örgüt, törende kendisine göre bir hiyerarşi izledi, tabunun yakınında, ilk saflarda, örgütün sözde yöneticilerinin durmasına izin verildi. Özel güvenlik ekipleri, kolkola bariyerler oluşturarak, tabuta herkesin yanaşmasını engelledi. Ancak, Öksüz'e benzeyen kişi hemen ikinci safta duruyordu.
Adil Öksüz'e benzeyen şahıs,Fetullah Gülen'in mezarına toprak atarken de görülüyor.
Bu durum da, bu şahsın önemi bir örgüt elemanı olduğunu gösteriyor.
Çünkü stadtaki törene katılan az sayıda kişiye mezarın başına gelmesi ve gömülmesine katılma verildiği belirtiliyordu.