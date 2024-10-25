Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesinde ''Adil Öksüz'' iddiası

Bazı örgüt üyeleri yüzünü saklamaya çalışırken, bu kişi rahat bir şekilde duruyordu. Örgüt, törende kendisine göre bir hiyerarşi izledi, tabunun yakınında, ilk saflarda, örgütün sözde yöneticilerinin durmasına izin verildi. Özel güvenlik ekipleri, kolkola bariyerler oluşturarak, tabuta herkesin yanaşmasını engelledi. Ancak, Öksüz'e benzeyen kişi hemen ikinci safta duruyordu.