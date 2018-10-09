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  3. 09 Ekim 2018 10:41

Teröristin üzerinden PKK'nın el kitabı çıktı

Güvenlik güçlerinin peş peşe düzenledikleri operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın, militanlarına el kitapçığı dağıttığı ortaya çıktı.

Teröristin üzerinden PKK'nın el kitabı çıktı

Güvenlik güçlerinin peş peşe düzenledikleri operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın, militanlarına el kitapçığı dağıttığı ortaya çıktı.

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Teröristin üzerinden PKK'nın el kitabı çıktı

Yeni Şafak'ın haberine göre kitapçıkta yer alan bilgi ve ibareler, Batı’da ‘özgürlük hareketi’ olarak sunulan terörist yapılanmanın gerçek amacını da ortaya koyuyor.

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Teröristin üzerinden PKK'nın el kitabı çıktı

Geçtiğimiz günlerde ele geçirilen kitapçıkta Türk askerine karşı hain saldırıların nasıl gerçekleştirileceği anlatılıyor.

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Teröristin üzerinden PKK'nın el kitabı çıktı

‘YOLLARI TUZAKLAYIN’
Türkiye’nin arazi şartları üzerine yazıldığı anlaşılan kitapçıkta açık açık saldırı talimatları veriliyor. Kitapta, teröristlerin nerelerde dolaşacaklarından nerelerde saklanacakarına kadar her türlü ayrıntı yer alıyor.

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