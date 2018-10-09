Teröristin üzerinden PKK'nın el kitabı çıktı
Güvenlik güçlerinin peş peşe düzenledikleri operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın, militanlarına el kitapçığı dağıttığı ortaya çıktı.
Güvenlik güçlerinin peş peşe düzenledikleri operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın, militanlarına el kitapçığı dağıttığı ortaya çıktı.
Yeni Şafak'ın haberine göre kitapçıkta yer alan bilgi ve ibareler, Batı’da ‘özgürlük hareketi’ olarak sunulan terörist yapılanmanın gerçek amacını da ortaya koyuyor.
Geçtiğimiz günlerde ele geçirilen kitapçıkta Türk askerine karşı hain saldırıların nasıl gerçekleştirileceği anlatılıyor.