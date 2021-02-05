Teröristler gitti, mankenler geldi! Tunceli'de dikkat çeken kareler

Bölgeye karşı insanlarda oluşan ön yargıyı yıkmak için böyle bir proje başlattığını belirten Duygu Çakmak, "2 senedir modellik yapıyorum. Geçtiğimiz ayda uluslararası güzellik yarışmasında ülkemizi temsil ettim. 2019 yılında da Best Model yarışmasında en iyi Doğulu model ödülünü aldım. Aslında ben de Tuncelili bir ailenin çocuğuyum. Birkaç kere buraya gelmiştim ve 'Neden burada böyle bir çalışma yapmıyorum' diye düşündüm. Şu an burada çok zor koşullarda çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 1,5 metre kar var burada ve hipotermi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ancak en güzel karelerin böyle bir manzarada çıkacağına inandık.



