Teröristler kamerada: TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler
Ankara'da Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesisine terör saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler kameraya yansıdı. İşte saldırıdan ilk görüntüler...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendiğini, şehit ve yaralılar bulunduğunu bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."
TERÖRİSTLER KAMERADA
TUSAŞ tesislerinin önüne taksiyle gelen biri kadın iki terörist kameralara yansıdı. Uzun namlulu silah kullanan teröristler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma saniye saniye görüntülendi.