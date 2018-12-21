  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Aralık 2018 12:45

Teröristlerden ABD itirafı

ABD'nin Fox News kanalına konuşan YPG/PKK'lı teröristler, çekilme kararıyla kâbus yaşadıklarını söyledi.

Teröristlerden ABD itirafı

Kanala ismini vermek istemeyen bir Kobanili terörist, "Herkes üzgün ve korkmuş durumda. Bu tarihi bir hata. Amerika'nın parçası olmak istedik. Düşmanlarla çeviriliyiz" dedi.

1/ 24
Teröristlerden ABD itirafı

Yine Kobani'den 33 yaşındaki Mazlum Kürdi de, "Bu, Türkiye'nin bize büyük ihtimalle saldıracağı anlamına geliyor. Şoka girdik çünkü DAEŞ'ten sonra ABD'nin bize barışa kavuşma yönünde yardım etmesini bekliyorduk" ifadesini kullandı.

2/ 24
Teröristlerden ABD itirafı

Kararın şokuyla sokağa dökülen terör örgütü destekçileri, ABD üssü etrafında gösteri düzenledi. Göstericiler, öldürülen YPG'li teröristlerin fotoğraflarını taşıdı.

3/ 24
Teröristlerden ABD itirafı

DHA ise, Türkiye sınırına yakın noktadaki YPG'li teröristleri görüntüledi.

4/ 24
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM