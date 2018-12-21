Teröristlerden ABD itirafı
ABD'nin Fox News kanalına konuşan YPG/PKK'lı teröristler, çekilme kararıyla kâbus yaşadıklarını söyledi.
Kanala ismini vermek istemeyen bir Kobanili terörist, "Herkes üzgün ve korkmuş durumda. Bu tarihi bir hata. Amerika'nın parçası olmak istedik. Düşmanlarla çeviriliyiz" dedi.
Yine Kobani'den 33 yaşındaki Mazlum Kürdi de, "Bu, Türkiye'nin bize büyük ihtimalle saldıracağı anlamına geliyor. Şoka girdik çünkü DAEŞ'ten sonra ABD'nin bize barışa kavuşma yönünde yardım etmesini bekliyorduk" ifadesini kullandı.
Kararın şokuyla sokağa dökülen terör örgütü destekçileri, ABD üssü etrafında gösteri düzenledi. Göstericiler, öldürülen YPG'li teröristlerin fotoğraflarını taşıdı.