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  3. 11 Nisan 2019 18:45

Teröristlerin korku rüyası özel harekat polisleri

Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, karla kaplı kentte, olumsuz hava koşulları ve zorlu doğa şartlarına rağmen bölücü terör örgütü PKK'ya karşı başarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Teröristlerin korku rüyası özel harekat polisleri

Kent merkezindeki Bayraktepe'nin yanı sıra 3 tepeye konuşlandırılan "Kale-1", "Kale-2" ve "Kale-3" ile Hakkari-Yüksekova-Çukurca yolundaki "Kale-4" güvenlik noktalarında görevli özel harekat polisleri, yerli ve milli silahlar ile tam donanımlı ekipmanların desteğiyle bölgeyi kontrol altında tutuyor.

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Teröristlerin korku rüyası özel harekat polisleri

Bölgenin huzuru ve güvenliği için nisan ayına rağmen karla kaplı bölgede gece gündüz demeden koordineli arama-tarama, nöbet ve gözlem faaliyeti yürüten "özel kahramanlar", görevlerini cansiparane yerine getiriyor.

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Teröristlerin korku rüyası özel harekat polisleri

Vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan polisler, 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor.

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Teröristlerin korku rüyası özel harekat polisleri

Kentte görevli özel harekat polisi, AA muhabirine, bayrak, din ve vatan uğruna görev başında olduklarını söyledi.

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