Teröristlerin korku rüyası özel harekat polisleri
Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, karla kaplı kentte, olumsuz hava koşulları ve zorlu doğa şartlarına rağmen bölücü terör örgütü PKK'ya karşı başarıyla mücadelesini sürdürüyor.
Kent merkezindeki Bayraktepe'nin yanı sıra 3 tepeye konuşlandırılan "Kale-1", "Kale-2" ve "Kale-3" ile Hakkari-Yüksekova-Çukurca yolundaki "Kale-4" güvenlik noktalarında görevli özel harekat polisleri, yerli ve milli silahlar ile tam donanımlı ekipmanların desteğiyle bölgeyi kontrol altında tutuyor.
Bölgenin huzuru ve güvenliği için nisan ayına rağmen karla kaplı bölgede gece gündüz demeden koordineli arama-tarama, nöbet ve gözlem faaliyeti yürüten "özel kahramanlar", görevlerini cansiparane yerine getiriyor.
Vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan polisler, 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor.