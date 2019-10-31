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  3. 31 Ekim 2019 12:00

Teröristlerin tuzakladığı patlayıcı böyle imha edildi

TSK'nın Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde teröristlerin tuzakladığı 250 kilogram patlayıcı imha edildi.

Teröristlerin tuzakladığı patlayıcı böyle imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristlerin tuzakladığı 250 kilogram patlayıcı imha edildi.

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Teröristlerin tuzakladığı patlayıcı böyle imha edildi

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn ilçe merkezinde TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin PKK/PYD'li teröristlerce tuzakladığı patlayıcıları arama ve imha etme çalışmaları devam ediyor.

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Teröristlerin tuzakladığı patlayıcı böyle imha edildi

Güvenlik güçlerinin tespit ettiği el yapımı patlayıcılar toplanarak imha edilmek üzere boş bir alanda toplandı.

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Teröristlerin tuzakladığı patlayıcı böyle imha edildi

Yaklaşık 250 kilogram olduğu öğrenilen patlayıcılar iş makinesi ile kazılan çukura boşaltıldıktan sonra fünye ile patlatılarak imha edildi.

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