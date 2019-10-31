Teröristlerin tuzakladığı patlayıcı böyle imha edildi

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn ilçe merkezinde TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin PKK/PYD'li teröristlerce tuzakladığı patlayıcıları arama ve imha etme çalışmaları devam ediyor.